«Для них это позор»: Вашингтон утратил влияние на политику ЕС после поражения Орбана

Поражение партии Виктора Орбана на выборах в Венгрии поставило под сомнение влияние правых сил США и президента Дональда Трампа на европейскую политику. Об этом пишет Politico.

Команда Трампа утратила влияние и оказалась неспособна поддерживать союзников, сказано в публикации. По оценке экспертов, отсутствие ощутимой помощи со стороны американских правых популистов стало заметным фактором, ослабившим их позиции на международной арене.

«Для них это позор и в каком-то смысле сокрушительный удар. Большая часть соблазна всего этого правопопулистского движения заключалась в идее о том, что «на нашей стороне люди, реальные люди — у нас есть будущее», — отметили журналисты.