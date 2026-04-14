«Для них это позор»: Вашингтон утратил влияние на политику ЕС после поражения Орбана
Politico: Выборы в Венгрии показали, что влияние США на политику ЕС ослабло
Поражение партии Виктора Орбана на выборах в Венгрии поставило под сомнение влияние правых сил США и президента Дональда Трампа на европейскую политику. Об этом пишет Politico.
Команда Трампа утратила влияние и оказалась неспособна поддерживать союзников, сказано в публикации. По оценке экспертов, отсутствие ощутимой помощи со стороны американских правых популистов стало заметным фактором, ослабившим их позиции на международной арене.
«Для них это позор и в каком-то смысле сокрушительный удар. Большая часть соблазна всего этого правопопулистского движения заключалась в идее о том, что «на нашей стороне люди, реальные люди — у нас есть будущее», — отметили журналисты.
Ранее Виктор Орбан заявил, что партия «Фидес» продолжит работать в интересах страны и народа даже в случае перехода в оппозицию. Такое заявление он сделал, обращаясь к сторонникам в партийном штабе. На тот момент, после подсчёта 92% голосов, партия «Тиса» получала около двух третей мест в парламенте. Напомним, что Трамп открыто поддерживал Орбана и надеялся на уверенную победу его партии. После поражения «Фидес» Вашингтон потерял ключевого союзника, а его влияние в Евросоюзе ослабло.
