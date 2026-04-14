Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 апреля, 09:13

«Для них это позор»: Вашингтон утратил влияние на политику ЕС после поражения Орбана

Politico: Выборы в Венгрии показали, что влияние США на политику ЕС ослабло

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman, Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman, Gints Ivuskans

Поражение партии Виктора Орбана на выборах в Венгрии поставило под сомнение влияние правых сил США и президента Дональда Трампа на европейскую политику. Об этом пишет Politico.

Команда Трампа утратила влияние и оказалась неспособна поддерживать союзников, сказано в публикации. По оценке экспертов, отсутствие ощутимой помощи со стороны американских правых популистов стало заметным фактором, ослабившим их позиции на международной арене.

«Для них это позор и в каком-то смысле сокрушительный удар. Большая часть соблазна всего этого правопопулистского движения заключалась в идее о том, что «на нашей стороне люди, реальные люди — у нас есть будущее», отметили журналисты.

Politico предрекает изменение баланса сил в ЕС из-за союза Мадьяра и Туска
Politico предрекает изменение баланса сил в ЕС из-за союза Мадьяра и Туска

Ранее Виктор Орбан заявил, что партия «Фидес» продолжит работать в интересах страны и народа даже в случае перехода в оппозицию. Такое заявление он сделал, обращаясь к сторонникам в партийном штабе. На тот момент, после подсчёта 92% голосов, партия «Тиса» получала около двух третей мест в парламенте. Напомним, что Трамп открыто поддерживал Орбана и надеялся на уверенную победу его партии. После поражения «Фидес» Вашингтон потерял ключевого союзника, а его влияние в Евросоюзе ослабло.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
