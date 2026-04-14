14 апреля, 08:35

Politico предрекает изменение баланса сил в ЕС из-за союза Мадьяра и Туска

Обложка © ТАСС / Denes Erdos / АР, Piotr Nowak / ЕРА

Сближение лидера венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра с премьером Польши Дональдом Туском может изменить политический баланс в Евросоюзе. Об этом пишет Politico.

По данным издания, венгерский политик рассматривает Туска как одного из ключевых партнёров Венгрии в Европе. Мадьяр ориентируется на опыт польского премьера во взаимодействии с Брюсселем. После возвращения к власти Туску удалось добиться прогресса в разблокировании европейского финансирования и пересмотреть курс предыдущего руководства.

Как указывает Politico, возможные перемены в политике Венгрии способны повлиять и на внутреннюю ситуацию в Польше. В частности, консервативные силы изучают венгерский сценарий в преддверии выборов 2027 года.

Эксперты отмечают, что отношения между Мадьяром и Туском носят доверительный характер. При этом взаимодействие венгерского лидера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем остаётся неопределённым. По оценке аналитиков, усиление координации между Будапештом и Варшавой может привести к трениям с другими странами Вишеградской группы — Чехией и Словакией.

Песков высказался о будущем отношений с Венгрией при Мадьяре

Вероятно, Туск сможет подсказать Мадьяру, как работать с Брюсселем, который в данный момент поставил Венгрии 27 условий для разморозки предназначенных Будапешту 35 миллиардов евро. К примеру, это поддержка нового пакета санкций против России и разблокировка кредита Украине в размере 90 млрд евро.

Владимир Озеров
