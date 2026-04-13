ЕС потребовал от Мадьяра выполнить 27 условий для получения 35 миллиардов евро

Евросоюз выдвинул жёсткий ультиматум лидеру победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петеру Мадьяру. Как пишет Financial Times, Брюссель требует выполнить 27 условий, чтобы разморозить около 35 миллиардов евро, предназначенных Будапешту. Из них 18 млрд заблокированы из-за нарушений верховенства права, коррупционных рисков и проблем с независимостью судов. Ещё 17 млрд — это оборонные кредиты под низкий процент.

Среди требований — антикоррупционные проверки, отмена решений Виктора Орбана, реформа судебной системы и служб безопасности, а также замена руководства крупнейших госучреждений. Кроме того, в Брюсселе ждут, что Будапешт снимет вето с кредита Украине на €90 млрд, поддержит 20-й пакет санкций против России и перестанет блокировать переговоры о вступлении Киева в ЕС.

Еврокомиссия вышла на контакт с Мадьяром сразу после его победы на выборах. Сам политик пока не спешит в Брюссель — первый зарубежный визит он планирует в Варшаву и Вену. Однако, по данным источников, Мадьяр намекал, что может приехать в столицу ЕС ещё до инаугурации, чтобы обсудить замороженные миллиарды.