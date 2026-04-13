Трамп потерял ключевого союзника: чем обернётся поражение Орбана для Европы и Украины

Парламентские выборы в Венгрии завершились поражением партии премьер-министра Виктора Орбана и победой оппозиционной «Тисы». Как считают аналитики издания «Страна.ua», это повлечёт за собой серьёзные изменения в европейской политике, которые напрямую затронут Украину и отношения ЕС с Россией.

В первую очередь, поражение Орбана наносит удар по позициям президента США Дональда Трампа, который открыто поддерживал венгерского лидера. Орбан был для американского лидера важнейшим союзником в борьбе с леволиберальными элитами ЕС. Теперь этот союзник потерян, и европейские элиты упрочили своё положение в противостоянии с Вашингтоном.

Однако это не отменяет роста популярности правых и антисистемных сил в других странах Европы, что может создать новые проблемы для Брюсселя. Но на данный момент евроэлиты вздохнули свободнее — одной проблемой стало меньше.

Другим возможным последствием называют разблокировку кредита Украине в 90 миллиардов евро, который Орбан блокировал на протяжении многих месяцев. Киев остро нуждается в этих средствах уже в мае, и с уходом премьера-евроскептика процедура выделения помощи может быть запущена в ближайшее время.

Также на Украине рассчитывают на изменение санкционной политики Будапешта: новое венгерское правительство, как ожидается, снимет вето с 20-го пакета антироссийских ограничений. Кроме того, в Киеве ожидают ускорения процесса евроинтеграции, который ранее тормозился Будапештом из-за споров о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.

Однако в действительности реализация этих планов зависит от внешних факторов. Если блокада Ормузского пролива сохранится, вызвав ценовой шок на топливном рынке, Европа может пересмотреть приоритеты. В условиях резкого ухудшения экономической ситуации часть стран ЕС, включая Словакию, могут выступить против выделения помощи Киеву и потребовать возобновить закупки российских энергоносителей.

Тем не менее смена власти в Венгрии уже создала у украинского руководства ощущение, что кредит почти одобрен. Это уменьшает шансы на компромисс с Россией и США по выводу сил ВСУ из ДНР, что, в свою очередь, грозит затягиванием конфликта и риском прямого столкновения России с Европой, заключили в издании.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его партия «Фидес» будет служить родине и венгерской нации, даже оказавшись в оппозиции. Соответствующее заявление политик сделал, выступая перед сторонниками в штабе партии. После обработки 92% бюллетеней «Тиса» забирает 2/3 мест в парламенте.