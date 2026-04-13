Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 21:55

Мадьяр дал первое обещание после победы «Тисы» на выборах в Венгрии

Обложка © ТАСС / Jaap Arriens / Sipa USA

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о планах восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО. Соответствующее заявление он сделал на митинге в Будапеште после победы на парламентских выборах.

Политик отметил, что «Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО». Он также сообщил о намерении предпринять шаги «по укреплению демократии в стране».

«Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО», — сказал Мадьяр.

«Тёмная лошадка» с диктофоном: Кто такой Петер Мадьяр, который сменит Орбана на посту премьера Венгрии
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия выбрала Европу. Она сделала это заявление в социальной сети X после публикации предварительных итогов голосования. Фон дер Ляйен написала, что страна возвращается на свой европейский путь.

На данный момент подсчитано более 90% бюллетеней. «Тиса» лидирует, получая две трети мест в парламенте. Нового премьера, которым должен стать Мадьяр, выберут в ближайшие 30 дней.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Венгрия
  • ЕС
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar