Мадьяр дал первое обещание после победы «Тисы» на выборах в Венгрии

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о планах восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО. Соответствующее заявление он сделал на митинге в Будапеште после победы на парламентских выборах.

Политик отметил, что «Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО». Он также сообщил о намерении предпринять шаги «по укреплению демократии в стране».

«Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО», — сказал Мадьяр.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия выбрала Европу. Она сделала это заявление в социальной сети X после публикации предварительных итогов голосования. Фон дер Ляйен написала, что страна возвращается на свой европейский путь.

На данный момент подсчитано более 90% бюллетеней. «Тиса» лидирует, получая две трети мест в парламенте. Нового премьера, которым должен стать Мадьяр, выберут в ближайшие 30 дней.