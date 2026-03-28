В Евросоюзе нарастает напряжение вокруг антироссийской политики. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо жёстко предупредил Брюссель, что Братислава готова заблокировать 20-й пакет санкций против России.

Причиной стал спор вокруг нефтепровода «Дружба» и позиции Еврокомиссии. По словам Фицо, интересы Украины не должны ставиться выше интересов Словакии.

«Если Еврокомиссия будет ставить Украину выше Словакии, ей придётся забыть о поддержке 20-го пакета санкций против Российской Федерации», – заявил он.

Более того, словацкий премьер увязал этот вопрос с будущим Украины в ЕС. Он подчеркнул, что при таком подходе Братислава не будет поддерживать и ускоренное вступление Киева в Евросоюз без выполнения всех требований.

Ранее Life.ru пиал, что громкий демарш устроил венгерский премьер Виктор Орбан. Он заблокировал многомиллиардный кредит Украине, фактически бросив вызов Урсуле фон дер Ляйен и европейским лидерам. Внутри ЕС растёт напряжение, и единая позиция блока начинает трещать.