Премьер Словакии Фицо оказался под следствием по делу о госизмене

В Словакии полиция начала расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо по обвинению в государственной измене. Об этом заявил лидер оппозиционной партии республики «Свобода и солидарность» Бронислав Грюлинг.

По его словам, заявление в правоохранительные органы было подано ещё месяц назад. К нему присоединились представители партии и более 13 тысяч граждан.

На данный момент ни сам Роберт Фицо, ни официальные представители полиции Словакии не прокомментировали ситуацию.

Ранее Life.ru писал, что Роберт Фицо резко выступил против руководства Евросоюза и потребовал кадровых перестановок на ключевых постах. В частности, он настаивал на замене главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, заявив, что союзу нужны более сильные переговорщики.