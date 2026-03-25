Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал подход Владимира Зеленского к взаимодействию со странами Евросоюза. По его словам, украинский главарь допускает серьёзные просчеты в дипломатии.

Выступая перед студентами, политик подчеркнул, что терпение европейских партнёров подходит к концу. Он отметил, что в Брюсселе и других столицах уже устали от действий украинского руководства. Фицо считает, что подобная динамика негативно скажется на будущем страны. В частности, из-за утраты доверия может осложниться процесс вступления страны в Европейский союз.

По мнению словацкого премьера, текущее отношение к Зеленскому является тревожным сигналом. Он указал, что без прочной поддержки западных союзников рассчитывать на быстрое членство в ЕС будет сложно.

Также Фицо отметил, что поведение ряда европейских стран противоречиво.

«Я многое вижу и многое понимаю, (что происходит — прим. Life.ru) в рамках Европы. Единственной вещью, которую не понимаю, являются одержимость и ненависть по отношению к России», — указал он.

По его словам, внутри Европейского союза прослеживаются двойные стандарты в оценке международных событий. Фицо указал на различия в подходах к действиям разных государств в схожих ситуациях. Премьер Словакии отметил, что в отношении конфликта на Ближнем Востоке и событий на Украине подходы ЕС, по его мнению, заметно отличаются, несмотря на сопоставимые последствия для мирного населения.

Отдельно он раскритиковал инициативы по финансовой поддержке Киева, подчеркнув, что ранее уже были направлены значительные средства, которые, по его оценке, не привели к желаемому результату. Фицо также заявил, что остановка поставок нефти по трубопроводу «Дружба» связана с политическим отношением к России. Он подчеркнул, что закупки энергоресурсов у Москвы не оказывают существенного влияния на её экономику. Кроме того, премьер выразил мнение, что ЕС утратил изначальную роль мирного объединения, поскольку значительная часть стран-членов, по его словам, поддерживает продолжение конфликта на Украине.

Ранее Фицо заявил, что Европейская комиссия не оказывает давления на главу украинского режима Владимира Зеленского в вопросе возобновления работы нефтепровода «Дружба». Он связал это с преобладанием антироссийских настроений над прагматичными решениями.