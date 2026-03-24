Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 14:27

Фицо заявил, что ненависть к России оказалась для ЕС сильнее здравого смысла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия воздерживается от давления на Владимира Зеленского относительно возобновления работы нефтепровода «Дружба». По его мнению, это связано с тем, что антироссийские настроения на Украине преобладают над рациональными соображениями.

«Если бы члены ЕК хотели, чтобы Зеленский опять открыл нефтепровод «Дружба», было бы достаточно сказать одно предложение: «Владимир, золотой, родной, не получишь 90 миллиардов, пока не откроешь нефтепровод», но никто ему этого не скажет, потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл», — сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Политик отметил отсутствие видимых усилий со стороны ЕК, направленных на возобновление функционирования нефтепровода «Дружба».

Доступ миссии ЕС к «Дружбе» остаётся заблокированным уже пятый день
Доступ миссии ЕС к «Дружбе» остаётся заблокированным уже пятый день

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что действия киевского главаря Владимира Зеленского по остановке транзита нефти по «Дружбе» являются тяжким преступлением, совершённым по политическим причинам, чтобы создать экономический хаос в Венгрии перед выборами 12 апреля. Он обвинил Зеленского в сговоре с европейской бюрократией и венгерской оппозицией.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Словакия
  • Роберт Фицо
  • Украина
  • ЕС
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar