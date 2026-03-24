Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия воздерживается от давления на Владимира Зеленского относительно возобновления работы нефтепровода «Дружба». По его мнению, это связано с тем, что антироссийские настроения на Украине преобладают над рациональными соображениями.

«Если бы члены ЕК хотели, чтобы Зеленский опять открыл нефтепровод «Дружба», было бы достаточно сказать одно предложение: «Владимир, золотой, родной, не получишь 90 миллиардов, пока не откроешь нефтепровод», но никто ему этого не скажет, потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл», — сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Политик отметил отсутствие видимых усилий со стороны ЕК, направленных на возобновление функционирования нефтепровода «Дружба».

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что действия киевского главаря Владимира Зеленского по остановке транзита нефти по «Дружбе» являются тяжким преступлением, совершённым по политическим причинам, чтобы создать экономический хаос в Венгрии перед выборами 12 апреля. Он обвинил Зеленского в сговоре с европейской бюрократией и венгерской оппозицией.