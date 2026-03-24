Европа меняет риторику: страх кризиса толкает к сближению с Россией
В европейских странах все чаще обсуждают необходимость восстановить отношения с Россией. Причиной таких настроений называют опасения из-за возможного мирового кризиса. Об этом пишет сербское издание «Политика». В публикации отмечается, что на фоне нестабильности в мире в ЕС начинают иначе оценивать прежнюю политику в отношении Москвы.
«Европейцы почесали затылок и поняли, что Россия — надежный источник, более близкий, более дешевый и поэтому более приемлемый. Страх перед восточным соседом начал рассеиваться...» — говорится в материале.
Автор также указывает, что изменения связаны с ощущением непредсказуемости глобальной политики. По его мнению, Европа приходит к выводу, что Россия ведет себя более стабильно, чем США. Отдельно подчеркивается, что страны региона постепенно приближаются к формату, который можно назвать добрососедством. На это влияет общий страх перед экономическими и политическими потрясениями.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшее время может возникнуть необходимость открыть политический диалог с Москвой. Премьер Бельгии Барт де Вевер также говорил о важности контактов с Россией, в том числе для обеспечения поставок энергоресурсов и поиска решений по украинскому конфликту. С ними не согласен лишь президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер — он заявил, что Европа не должна строить свою безопасность вместе с Россией.
