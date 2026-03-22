Уже не те: США забыли про своих союзников, жалуется Стубб

Время, когда США были доброжелательным гегемоном, осталось в прошлом. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью британскому изданию The Telegraph. По словам политика, ранее Штаты, прежде чем что-то сделать, советовались с союзниками и добивались одобрения в Совете безопасности ООН.

«Когда у них это не получалось, они действовали дальше со своими союзниками. В этот же раз США действовали в одиночку или вместе с Израилем, не информируя союзников», — сказал Стубб.

На вопрос журналиста о том, как он охарактеризовал бы США сейчас, финский президент не смог дать однозначного ответа.

«Я не могу подобрать прилагательное, но это другой тип гегемонии. Они всё ещё очень сильны. Они не полагаются на своих союзников в той же степени», — добавил он.

Ранее Александр Стубб заявлял, что решение Вашингтона снять ограничения с российской нефти серьёзно вредит Украине. При этом финский президент не смог точно ответить на вопрос, вернут ли американские власти санкции после завершения ближневосточного конфликта. По его словам, ситуация остаётся неопределённой.