Стубб устроил истерику из-за решения США по санкциям против России

Вашингтон объявил о временной отмене части ограничений в отношении российской нефти и нефтепродуктов сроком на 30 дней. Послабление касается партий, которые были загружены на танкеры и находились в море к 12 марта. Решение вызвало резкую реакцию Украины. Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Париже с Эмманюэлем Макроном заявил, что это «точно не помогает миру». По его словам, такой шаг может принести России до 10 миллиардов долларов дохода. Президент США Дональд Трамп позже уточнил, что ограничения будут восстановлены после стабилизации рынка.