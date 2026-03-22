Стубб устроил истерику из-за решения США по санкциям против России
Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures
Решение Вашингтона снять ограничения с российской нефти серьёзно вредит Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью британскому изданию The Telegraph.
«Это сильно вредит», — сказал финский политик, комментируя смягчение санкционной политики США.
При этом он не смог точно ответить на вопрос, вернут ли американские власти ограничения после завершения ближневосточного конфликта.
Вашингтон объявил о временной отмене части ограничений в отношении российской нефти и нефтепродуктов сроком на 30 дней. Послабление касается партий, которые были загружены на танкеры и находились в море к 12 марта. Решение вызвало резкую реакцию Украины. Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Париже с Эмманюэлем Макроном заявил, что это «точно не помогает миру». По его словам, такой шаг может принести России до 10 миллиардов долларов дохода. Президент США Дональд Трамп позже уточнил, что ограничения будут восстановлены после стабилизации рынка.
