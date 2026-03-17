Стубб заявил, что Европе пора открыть каналы диалога с Россией

Европа приближается к моменту, когда ей необходимо начать политический диалог с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, выступая в британском аналитическом центре Чатем-Хаус (Chatham House).

«Я действительно думаю, что мы приближаемся к моменту, когда необходимо открыть каналы политического диалога с Россией, но это должно быть сделано очень скоординированно европейскими союзниками и друзьями, а не в одиночку», — сказал Стубб.

Финский лидер подчеркнул, что любые контакты с Москвой должны вестись согласованно, чтобы не допустить раскола в позиции ЕС. При этом он не уточнил возможные сроки начала такого диалога и его возможную повестку.

Ранее МИД Финляндии назвал охрану границ от России более важной, чем Ближний Восток. Финляндия обеспечивает безопасность вдоль границы с Россией длиной в 1340 километров и сильно зависит от морских перевозок в Балтийском море. Именно поэтому основные силы страны сосредоточены на этих направлениях и будут оставаться там в будущем.