Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 марта, 14:09

Стубб заявил, что Европе пора открыть каналы диалога с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Европа приближается к моменту, когда ей необходимо начать политический диалог с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, выступая в британском аналитическом центре Чатем-Хаус (Chatham House).

«Я действительно думаю, что мы приближаемся к моменту, когда необходимо открыть каналы политического диалога с Россией, но это должно быть сделано очень скоординированно европейскими союзниками и друзьями, а не в одиночку», — сказал Стубб.

Финский лидер подчеркнул, что любые контакты с Москвой должны вестись согласованно, чтобы не допустить раскола в позиции ЕС. При этом он не уточнил возможные сроки начала такого диалога и его возможную повестку.

В Финляндии обвинили Зеленского в эскалации после масштабных налётов дронов на Москву

Ранее МИД Финляндии назвал охрану границ от России более важной, чем Ближний Восток. Финляндия обеспечивает безопасность вдоль границы с Россией длиной в 1340 километров и сильно зависит от морских перевозок в Балтийском море. Именно поэтому основные силы страны сосредоточены на этих направлениях и будут оставаться там в будущем.

BannerImage
Дарья Денисова
