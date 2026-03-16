16 марта, 14:52

МИД Финляндии назвал охрану границ от России более важной, чем Ближний Восток

Обложка © ТАСС/EPA/JANNE KURONEN

Приоритетом внешней политики Финляндии остаётся охрана границ с Россией и контроль за ситуацией в Балтийском море. Об этом перед началом совещания глав МИД стран Евросоюза рассказала журналистам глава финского МИД Элина Валтонен.

По её словам, Финляндия обеспечивает безопасность вдоль границы с Россией длиной в 1340 километров и сильно зависит от морских перевозок в Балтийском море. Именно поэтому основные силы страны сосредоточены на этих направлениях и будут оставаться там в будущем.

На фоне событий с Ормузским проливом Валтонен подчеркнула, что Хельсинки рассматривает различные варианты участия в обеспечении свободы морских перевозок на Ближнем Востоке, однако на текущий момент это не является главной задачей государства.

Министр подчеркнула, что любые действия страны за пределами Балтики будут оцениваться с точки зрения приоритетов безопасности и национальных интересов, и на данном этапе участие в операциях на Ближнем Востоке остаётся второстепенным.

Ранее Life.ru рассказывал, что Финляндия изучает снятие запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. В Кремле указывают, что это от такого шага страна лишь прибавит в уязвимости. При этом Франция уже готова разместить там свои атомные бомбы для сдерживания России.

Владимир Озеров
