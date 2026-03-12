Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 07:34

«Пожалуйста, спасите Финляндию!»: Профессор из Хельсинки умоляет правительство открыть границу с РФ

Эксперт Малинен: РФ — единственное спасение Финляндии от кризиса, ЕС бессилен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bartolomiej Pietrzyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bartolomiej Pietrzyk

Финляндия оказалась на пороге катастрофического кризиса, из-за чего ей нужно срочно восстанавливать отношения с Россией просто для своего спасения. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

Как пояснил Малинен, ситуация вокруг Ормузского пролива и возможные перебои с поставками энергоресурсов ставят Европу в крайне уязвимое положение. Профессор добавил, что Евросоюз в сложившихся обстоятельствах бессилен, в то время как Российская Федерация обладает необходимыми возможностями, чтобы помочь соседнему государству.

Профессор подчеркнул, что нынешний внешнеполитический курс финского руководства ведёт страну к катастрофе, и единственным шансом на спасение является немедленная нормализация диалога с Москвой, а также разблокирование работы пограничных переходов.

«ЕС ничего не может с этим поделать, но Россия со своими огромными ресурсами может. Пожалуйста, спасите Финляндию!» — заключил он.

Финляндии предрекают колоссальный энергокризис из-за «ужасной ошибки» с Россией
Финляндии предрекают колоссальный энергокризис из-за «ужасной ошибки» с Россией

Ранее сообщалось, что въезд в Финляндию для российских туристов остаётся под запретом. Соответствующее напоминание распространило посольство России в Хельсинки. В дипломатическом представительстве отметили, что жёсткие ограничения действуют с сентября 2022 года.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Финляндия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar