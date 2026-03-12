Финляндия оказалась на пороге катастрофического кризиса, из-за чего ей нужно срочно восстанавливать отношения с Россией просто для своего спасения. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

Как пояснил Малинен, ситуация вокруг Ормузского пролива и возможные перебои с поставками энергоресурсов ставят Европу в крайне уязвимое положение. Профессор добавил, что Евросоюз в сложившихся обстоятельствах бессилен, в то время как Российская Федерация обладает необходимыми возможностями, чтобы помочь соседнему государству.

Профессор подчеркнул, что нынешний внешнеполитический курс финского руководства ведёт страну к катастрофе, и единственным шансом на спасение является немедленная нормализация диалога с Москвой, а также разблокирование работы пограничных переходов.

«ЕС ничего не может с этим поделать, но Россия со своими огромными ресурсами может. Пожалуйста, спасите Финляндию!» — заключил он.

Ранее сообщалось, что въезд в Финляндию для российских туристов остаётся под запретом. Соответствующее напоминание распространило посольство России в Хельсинки. В дипломатическом представительстве отметили, что жёсткие ограничения действуют с сентября 2022 года.