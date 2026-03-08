Финляндии предрекают колоссальный энергокризис из-за «ужасной ошибки» с Россией

Финляндию ждёт катастрофический энергокризис из-за войны в Иране и отказа от поставок из России, заявил политик Армандо Мема. Своё мнение представитель партии «Альянс свободы» опубликовал в соцсети X.

«Война в Иране спровоцирует глобальный энергетический кризис колоссальных масштабов. Финляндия пострадает от этого катастрофически — решение разорвать все связи с российской энергетикой оказалось ужасной ошибкой» , — написал Мема.

Он подчеркнул, что страна не готова к такому развитию событий, а продолжительность конфликта в Иране никто не может предсказать. Политик призвал исправить ситуацию, пока не стало слишком поздно, отметив, что его партия — единственная, кто способен на это.