16 марта, 15:05

В Финляндии обвинили Зеленского в эскалации после масштабных налётов дронов на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с критикой Владимира Зеленского в связи с массированными атаками украинских беспилотников на Москву. В соцсети X он заявил, что в таких налётах нет никакой стратегии — это чистая эскалация.

Также политик поддержал мнение президента США Дональда Трампа о том, что вести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным гораздо проще, чем с украинским лидером.

«Чтобы головы не могли поднять»: В РФ призвали к десятикратному ответу на налёт БПЛА на Москву

Напомним, за минувшие двое суток ПВО уничтожила около 250 беспилотников, летевших на Москву. Дроны сбивали как на ближних подступах, так и на дальних рубежах обороны.

