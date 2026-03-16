«Чтобы головы не могли поднять»: В РФ призвали к десятикратному ответу на налёт БПЛА на Москву

На каждый запущенный по Москве украинский дрон Россия должна отвечать десятками или даже сотнями беспилотников, уверен первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. По его мнению, для защиты мирных граждан нужно не просто сбивать дроны ВСУ, а ликвидировать саму возможность их запуска.

Собеседник NEWS.ru, в частности, призвал уничтожать места базирования операторов ВСУ и фабрики по производству беспилотников, а также срывать поставки комплектующих с Запада. Руководство киевского режима должно прятаться по бункерам, чтобы и думать забыло о приказах бить по России.

«Хватит миндальничать и вести боевые действия в белых перчатках. Давно пора за один отправленный по нашим городам беспилотник отвечать десятком, а то и сотней, чтобы боялись и головы не могли поднять. Только тогда будет толк», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние двое суток силы противовоздушной обороны России уничтожили около 250 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, дроны перехватывались как непосредственно на подлёте к городу, так и на «втором рубеже» обороны.