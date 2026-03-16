Военный эксперт назвал поточную сборку дронов «вундерваффе» Украины

Настоящим «вундерваффе» Украины стала поточная сборка дронов, уверен военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. По его словам, FPV-дроны ВСУ систематически меняют частоты — недавно управляющую телеметрию перевели в новый диапазон. Киев находит возможности наносить удары с помощью беспилотников.

«Вот это правда вундерваффе, которая позволяет истощить запасы наших «Панцирей», проложить коридоры и по этим коридорам запустить крылатые ракеты Storm Shadow по нашим стратегически важным предприятиям», — заявил эксперт.

К слову, с приходом ясной погоды работа артиллеристов на СВО стала сложнее — виной всему вражеские дроны. Особое внимание теперь уделяется маскировке орудий, причём способ зависит от позиции: в лесу используют сети, ветки и дёрн, в городе — все подручные средства.