Командир службы БПЛА Терзиян рассказал, как на СВО заменили хвалёный Starlink

За плечами 27-летнего капитана Сергея Терзияна уже три ордена Мужества и звезда Героя России. Командир службы беспилотных систем 68-й гвардейской дивизии в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал об эволюции от скептика до создателя эффективной системы воздушной разведки и поражения.

Кадровый военный, выпускник Михайловской академии, Сергей Терзиян начинал службу командиром взвода управления гаубичного дивизиона. С началом СВО он добровольцем пошёл в артиллерийские корректировщики, взяв с собой бинокль, карту и карандаш — к беспилотникам поначалу относился как к игрушке. Переломный момент наступил, когда на местности, где негде было закрепиться с оптикой, пришлось впервые поднять коптер.

Сегодня капитан руководит всеми беспилотными системами дивизии: от разведдронов и FPV-камикадзе до наземных платформ. Свой успех он объясняет опытом пехотной работы, который позволяет точно понимать действия штурмовых групп. В первые месяцы он лично уничтожил более 50 единиц вражеской техники в ночное время. Одной из самых эффективных разработок офицер называет дроны-«ждуны» на оптоволокне.

Беспилотник садится на перекрёстке в тылу врага, наблюдает, а при появлении техники взлетает и атакует. В подразделении все беспилотники объединены в единую сеть: «Орлан-10» ведёт разведку вдали, «мавики» работают в ближней зоне, FPV и «Ланцеты» ждут в готовности. Как только разведка фиксирует движение, дроны вылетают по разным маршрутам и заходят с нескольких сторон, пока артиллерия страхует.

«В армии никогда ничего не завязывается на одного человека или на одну систему управления. У меня, например, у каждого расчёта были и «Старлинк», и радиосвязь, и связь по оптоволокну. Одну систему связи обрубили — проблем нет, есть запасная. У запасной есть резервная», — цитирует офицера kp.ru.

Тем временем для охраны военных колонн в зоне СВО начали использовать дроны и наземные роботизированные платформы. Квадрокоптеры осматривают обочины и дорожное полотно, при обнаружении подозрительных предметов движение останавливается, а на обследование отправляется робот с манипулятором.