Эпоха «везите всё, нет ничего» закончилась: Военкор назвал актуальные нужды бойцов СВО
Военкор Стешин назвал необходимые российским военным вещи на СВО
Обложка © ТАСС / Александр Река
Военкор Дмитрий Стешин, регулярно выезжающий на Донбасс с гуманитарными миссиями, констатирует: времена, когда фронту не хватало элементарных вещей, остались в прошлом. Об этом сообщает kp.ru.
«Спасибо государству и Минобороны, сегодня армия обеспечена на принципиально ином уровне. Однако волонтёрская помощь по-прежнему критически важна, но теперь она выглядит совсем иначе», — отмечает журналист.
Стешин выделил четыре эпохи снабжения:
2022: «Везите всё, нет ничего!»
Волонтёрские склады работали круглосуточно: нужны были носки, тушёнка, термобельё, газовые горелки.
2023: «Беспилотники и аптечки»
Акцент сместился на медицину и дроны. Антидроновые ружья тогда ещё работали, но вскоре устарели.
2024: «Мавики, РЭБ и детекторы»
Начались боевые действия в «малом небе». Бронежилеты стали выдавать централизованно, главным запросом — коптеры.
2025–2026: «Дайте то, что невозможно выдать!»
Сейчас волонтёры везут то, что нужно «ещё вчера» или что армия не может поставить по определению: усилители сигналов, оптоволокно, кевларовые броники для ПВО, антитепловизионные пончо, проволоку для 3D-принтеров.
В списке необходимого — высокотехнологичное оборудование: всеволновые радиостанции, приборы мониторинга БПЛА, специфическая связь, автозапчасти и даже «фронтовые деликатесы» вроде сублимированных продуктов для сброса с дронов.
«Не партизанщина, а пересборка России. Войны всё равно выигрывает регулярная армия. Но вектор развития армии из этих списков „грузов на фронт“ — очень показателен и понятен», — подытожил военкор.
А ранее Life.ru сообщал, что волонтёр Илона Девятова совершила более 30 гуманитарных миссий в зону СВО. Всё начиналось с поддержки беженцев в Ленинградской области. Однако личное общение с военнослужащими изменило приоритеты женщины: она осознала, что её главная задача — помогать там, за «ленточкой».
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.