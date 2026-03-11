Военкор Дмитрий Стешин, регулярно выезжающий на Донбасс с гуманитарными миссиями, констатирует: времена, когда фронту не хватало элементарных вещей, остались в прошлом. Об этом сообщает kp.ru.

«Спасибо государству и Минобороны, сегодня армия обеспечена на принципиально ином уровне. Однако волонтёрская помощь по-прежнему критически важна, но теперь она выглядит совсем иначе», — отмечает журналист.

Стешин выделил четыре эпохи снабжения:

2022: «Везите всё, нет ничего!»

Волонтёрские склады работали круглосуточно: нужны были носки, тушёнка, термобельё, газовые горелки.

2023: «Беспилотники и аптечки»

Акцент сместился на медицину и дроны. Антидроновые ружья тогда ещё работали, но вскоре устарели.

2024: «Мавики, РЭБ и детекторы»

Начались боевые действия в «малом небе». Бронежилеты стали выдавать централизованно, главным запросом — коптеры.

2025–2026: «Дайте то, что невозможно выдать!»

Сейчас волонтёры везут то, что нужно «ещё вчера» или что армия не может поставить по определению: усилители сигналов, оптоволокно, кевларовые броники для ПВО, антитепловизионные пончо, проволоку для 3D-принтеров.

В списке необходимого — высокотехнологичное оборудование: всеволновые радиостанции, приборы мониторинга БПЛА, специфическая связь, автозапчасти и даже «фронтовые деликатесы» вроде сублимированных продуктов для сброса с дронов.

«Не партизанщина, а пересборка России. Войны всё равно выигрывает регулярная армия. Но вектор развития армии из этих списков „грузов на фронт“ — очень показателен и понятен», — подытожил военкор.

