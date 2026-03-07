«Матушка для СВОих»: История женщины, совершившей более 30 гуманитарных миссий на фронт

С самого начала спецоперации многие россиянки присоединились к помощи нашим бойцам. В их числе — Илона Девятова, руководитель фонда «Сердце к Сердцу» и представитель «Народного фронта». За плечами у активистки уже три десятка гуманитарных поездок к линии соприкосновения. Волонтер рассказала Life.ru о трудностях и тонкостях помощи фронту.

История женщины-водителя, которую ждут на передовой бойцы СВО. Видео © Предоставлено Life.ru

Всё начиналось с поддержки беженцев в Ленинградской области. Однако личное общение с военнослужащими изменило приоритеты женщины: она осознала, что её главная задача — помогать там, за «ленточкой». Решающей стала встреча с бойцом, которому передали сухарики от жителей блокадного Ленинграда. Тот момент и искренняя благодарность защитника навсегда предопределили выбор Илоны.

Дороги к фронту полны опасностей. Однажды волонтерской команде пришлось пережить серьезное ДТП. В ожидании спасателей добровольцы грелись только окопными свечами, но не падали духом. В итоге помощь подоспела, ведь добрые дела всегда притягивают отзывчивых людей.

Сегодня Илона успевает многое: поддерживает защитников на передовой, навещает раненых в госпиталях и не оставляет без внимания их семьи. У многодетной мамы хватает душевных сил на всех.

Сами военные относятся к ней с особой теплотой и глубоким уважением. Они ласково называют свою помощницу «матушкой», «феей» и «принцессой». Каждого визита волонтера на позиции солдаты ждут как праздника.

Ранее пресс-служба «Народного фронта» рассказала Life.ru о волонтёрской инициативе, которую уже второй год реализуют соотечественники в США. Ключевую роль в ней играет наша землячка Наталья, давно живущая за океаном. Каждые полгода она совершает дальний перелёт длиной более 10 000 километров из США в родную Республику Марий Эл. Весь её багаж занят не личными вещами, а современными гемостатическими пакетами — средствами первой помощи, способными остановить опасное кровотечение за одну минуту.