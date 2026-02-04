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Опубликовано 4 февраля, 07:34

Своих не бросаем и за океаном: Волонтёры из США передали в зону СВО гуманитарную помощь

«Народный фронт» передал гуманитарную помощь из США для российских военных

Обложка © Предоставлена Life.ru

Обложка © Предоставлена Life.ru

Границы и расстояние не помеха для настоящей поддержки. Пресс-служба «Народного фронта» рассказала Life.ru о волонтёрской инициативе, которую уже второй год реализуют соотечественники в США.

Ключевую роль в ней играет наша землячка Наталья, давно живущая за океаном. Каждые полгода она совершает дальний перелёт длиной более 10 000 километров из США в родную Республику Марий Эл. Весь её багаж занят не личными вещами, а современными гемостатическими пакетами — средствами первой помощи, способными остановить опасное кровотечение за одну минуту.

Наталья передаёт ценный груз бойцам СВО. Видео © Предоставлена Life.ru

Наталья вместе с единомышленниками организовала в США «Народный полк». Волонтёры собирают пожертвования и целенаправленно закупают эти жизненно важные медикаменты для нужд фронта. Это уже третья успешная доставка груза. Полученную гуманитарную помощь «Народный фронт» направляет непосредственно в зону специальной военной операции для передачи бойцам.

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Ранее Минобороны России утвердило планы по масштабному оснащению армии до 2026 года. Согласно поставленным целям, в войска должно быть поставлено свыше 310 тысяч единиц техники и 21 миллион средств поражения. Глава ведомства Андрей Белоусов отметил высокую эффективность текущего производства: в январе 2026 года армия уже получила более 10 тысяч единиц вооружения и около 2 миллионов боеприпасов.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алиса Хуссаин
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