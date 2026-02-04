Своих не бросаем и за океаном: Волонтёры из США передали в зону СВО гуманитарную помощь

Границы и расстояние не помеха для настоящей поддержки. Пресс-служба «Народного фронта» рассказала Life.ru о волонтёрской инициативе, которую уже второй год реализуют соотечественники в США.

Ключевую роль в ней играет наша землячка Наталья, давно живущая за океаном. Каждые полгода она совершает дальний перелёт длиной более 10 000 километров из США в родную Республику Марий Эл. Весь её багаж занят не личными вещами, а современными гемостатическими пакетами — средствами первой помощи, способными остановить опасное кровотечение за одну минуту.

Наталья передаёт ценный груз бойцам СВО. Видео © Предоставлена Life.ru

Наталья вместе с единомышленниками организовала в США «Народный полк». Волонтёры собирают пожертвования и целенаправленно закупают эти жизненно важные медикаменты для нужд фронта. Это уже третья успешная доставка груза. Полученную гуманитарную помощь «Народный фронт» направляет непосредственно в зону специальной военной операции для передачи бойцам.