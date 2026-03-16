16 марта, 06:43

250 дронов сбили за двое суток на подлёте к Москве и на втором рубеже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dr Ajay Kumar Singh

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние двое суток силы противовоздушной обороны России уничтожили около 250 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, дроны перехватывались как непосредственно на подлёте к городу, так и на «втором рубеже» обороны.

«За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлёте к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА», — написал Собянин в своём канале в Max.

Он поблагодарил расчёты ПВО Минобороны за профессиональную, самоотверженную работу по отражению атак на столицу.

Украина бросает в атаки на Москву рои дронов FP-1 с дальностью 1200 км и 50 кг взрывчатки

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 145 беспилотников самолётного типа над регионами России. Больше всего целей сбито над Московским регионом — 53 аппарата, из них 46 летели в сторону столицы. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево были вынуждены работать по согласованию из-за временных ограничений на воздушное пространство. Утром ограничения сняли.

Андрей Бражников
