Украина бросает в атаки на Москву рои дронов FP-1 с дальностью 1200 км и 50 кг взрывчатки

На подлёте к Москве за ночь были сбиты десятки беспилотников. Для атак используются дроны типа FP-1, которые способны преодолевать большие расстояния, сообщил телеграм-канал SHOT.

Аппараты запускают с территорий нескольких областей Украины — Хмельницкой, Николаевской и Черниговской. Как утверждают источники, беспилотники движутся небольшими группами по 8–10 аппаратов. Атаки осуществляются волнами. Длина таких дронов составляет около 3,5 метра, а полезная нагрузка может достигать 50 килограммов взрывчатых веществ.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 48 беспилотников на подлёте к столице. Всего за выходные было нейтрализовано 157 БПЛА. Жители Подмосковья сообщали о звуках взрывов в районах Одинцова и Домодедова. Предположительно, они были связаны с работой систем ПВО.

Ранее Life.ru сообщал, что московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево временно работают по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве. Такие меры введены в целях безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов, поэтому расписание некоторых рейсов может меняться. Путешественникам рекомендуют заранее проверять актуальную информацию у авиакомпаний, чтобы избежать возможных задержек и других неудобств.