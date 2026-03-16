ПВО уничтожила ещё два беспилотника на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте работают оперативные службы.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём канале в Max. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не приводится.

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 145 беспилотников самолётного типа над регионами России. Больше всего целей сбито над Московским регионом — 53 аппарата, из них 46 летели в сторону столицы.