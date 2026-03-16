Россия ночью подверглась массированной воздушной атаке ВСУ – сбито 145 БПЛА
За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 145 беспилотников самолётного типа над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С 23:00 15 марта до 08:00 мск 16 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских БПЛА самолётного типа», — отметили в ведомстве.
Больше всего целей сбито над Московским регионом — 53 аппарата, из них 46 летели в сторону столицы. Также 38 дронов уничтожены в Брянской области, 11 — в Ярославской, 8 — в Калужской и 7 — в Смоленской. По пять беспилотников сбито в Ростовской и Ульяновской областях, четыре — в Тверской. Ещё по три аппарата сбиты в Воронежской, Костромской областях и над Крымом, два — в Волгоградской области, по одному — в Краснодарском крае и Саратовской областию.
Ранее Life.ru писал, что московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево были вынуждены работать по согласованию из-за временных ограничений на воздушное пространство. Пассажирам советовали заранее уточнять информацию у авиакомпаний, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
