Россия ночью подверглась массированной воздушной атаке ВСУ – сбито 145 БПЛА

Больше всего целей сбито над Московским регионом — 53 аппарата, из них 46 летели в сторону столицы. Также 38 дронов уничтожены в Брянской области, 11 — в Ярославской, 8 — в Калужской и 7 — в Смоленской. По пять беспилотников сбито в Ростовской и Ульяновской областях, четыре — в Тверской. Ещё по три аппарата сбиты в Воронежской, Костромской областях и над Крымом, два — в Волгоградской области, по одному — в Краснодарском крае и Саратовской областию.