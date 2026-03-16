16 марта, 04:36

Силы ПВО сбили уже 38 украинских БПЛА на подлёте к Москве с начала суток

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Мэр Москвы Сергей Собянин утром в понедельник сообщил о продолжении отражения атак украинских беспилотников над столицей. Система ПВО Минобороны уничтожила ещё шесть вражеских БПЛА.

«Атака беспилотников отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в телеграм-канале.

С полуночи на подлёте к Москве было уничтожено уже 38 вражеских дронов. Работа сил ПВО продолжается, чтобы предотвратить угрозу для жителей и инфраструктуры столицы.

Силы ПВО России отбили атаку ещё шести дронов на Москву этой ночью
Силы ПВО России отбили атаку ещё шести дронов на Москву этой ночью

Ранее Life.ru писал, что московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают по согласованию из-за временных ограничений на воздушное пространство. Ограничения введены для безопасности пассажиров и персонала, а расписание рейсов может корректироваться. Пассажирам советуют заранее уточнять информацию у авиакомпаний, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Юния Ларсон
