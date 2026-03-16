Силы ПВО сбили уже 38 украинских БПЛА на подлёте к Москве с начала суток

Мэр Москвы Сергей Собянин утром в понедельник сообщил о продолжении отражения атак украинских беспилотников над столицей. Система ПВО Минобороны уничтожила ещё шесть вражеских БПЛА.

«Атака беспилотников отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в телеграм-канале.

С полуночи на подлёте к Москве было уничтожено уже 38 вражеских дронов. Работа сил ПВО продолжается, чтобы предотвратить угрозу для жителей и инфраструктуры столицы.

Ранее Life.ru писал, что московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают по согласованию из-за временных ограничений на воздушное пространство. Ограничения введены для безопасности пассажиров и персонала, а расписание рейсов может корректироваться. Пассажирам советуют заранее уточнять информацию у авиакомпаний, чтобы избежать неприятных сюрпризов.