Три московских аэропорта работают по согласованию из-за временных ограничений

Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево временно принимают и отправляют рейсы по согласованию с авиационными органами. В Росавиации пояснили, что меры введены утром 16 марта для безопасности пассажиров и сотрудников.

«Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства», – сообщили в ведомстве.

В Росавиации также предупредили о возможных корректировках в расписании полётов и порекомендовали пассажирам заранее уточнять статус рейсов у своих авиакомпаний.

«Меры приняты исключительно для безопасности полётов», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО сбили ещё шесть украинских дронов, направлявшихся на Москву. Всего с начала суток 16 марта в небе над столицей были уничтожены уже 26 БПЛА. Мэр Сергей Собянин отметил, что работа ПВО продолжается.