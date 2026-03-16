Три московских аэропорта работают по согласованию из-за временных ограничений
Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево временно принимают и отправляют рейсы по согласованию с авиационными органами. В Росавиации пояснили, что меры введены утром 16 марта для безопасности пассажиров и сотрудников.
«Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства», – сообщили в ведомстве.
В Росавиации также предупредили о возможных корректировках в расписании полётов и порекомендовали пассажирам заранее уточнять статус рейсов у своих авиакомпаний.
«Меры приняты исключительно для безопасности полётов», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что силы ПВО сбили ещё шесть украинских дронов, направлявшихся на Москву. Всего с начала суток 16 марта в небе над столицей были уничтожены уже 26 БПЛА. Мэр Сергей Собянин отметил, что работа ПВО продолжается.
