16 марта, 03:08

Собянин: Ещё шесть дронов сбиты на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Силами противовоздушной обороны были уничтожены ещё шесть беспилотников ВСУ, которые направлялись в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего с начала суток 16 марта на подлёте к столице были сбиты уже 26 дронов.

ПВО отражает атаку БПЛА над Севастополем, сбито два украинских беспилотника

Тем временем столичные аэропорты вернулись к обычному режиму работы. В Росавиации сообщили, что временные ограничения на полёты сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Артём Гапоненко
