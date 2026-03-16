Собянин: Ещё шесть дронов сбиты на подлёте к Москве

Силами противовоздушной обороны были уничтожены ещё шесть беспилотников ВСУ, которые направлялись в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего с начала суток 16 марта на подлёте к столице были сбиты уже 26 дронов.

Тем временем столичные аэропорты вернулись к обычному режиму работы. В Росавиации сообщили, что временные ограничения на полёты сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.