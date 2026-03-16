Росавиация отменила временные ограничения в трёх столичных аэропортах
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Все три воздушные гавани столицы вернулись к работе в штатном режиме. Ранее ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.
Ранее Life.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 28 украинских беспилотников самолётного типа. Атака отражалась с 20:00 до 23:00 15 марта. Семь БПЛА ликвидированы над Московским регионом, причём три из них летели непосредственно на столицу.
