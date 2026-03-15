Число сбитых на подлёте к Москве дронов выросло с начала суток до 54

Российские силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотников, направляющихся в сторону столицы. Вечером 15 марта Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО уничтожили ещё шесть дронов, летевших на город.

По словам градоначальника, после перехвата беспилотников на место падения их обломков оперативно прибыли специалисты экстренных служб. Они проводят осмотр территории и уточняют возможные последствия.

«Уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своём телеграм-канале.

Позднее мэр столицы добавил, что на подлёте к Москве расчёты ПВО уничтожили еще три вражеских дрона.

Таким образом, с начала суток на подлёте к столице были уничтожены уже 54 беспилотника. Система противовоздушной обороны продолжает круглосуточное дежурство и отслеживает возможные новые угрозы.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о масштабной работе ПВО над российскими регионами. Только за шесть часов военные уничтожили 113 украинских беспилотников, причём 18 из них были зафиксированы в Московском регионе. При этом 14 дронов направлялись непосредственно на столицу, но были перехвачены ещё на подлёте.