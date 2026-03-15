В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об угрозе с воздуха. На территории региона объявлена опасность атаки беспилотников.

«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — сообщил он.

В городе Нововоронеж ситуация особенно серьёзная — там объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Задействованы системы оповещения населения. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин обратился к жителям в связи с сохраняющейся опасностью БПЛА: для безопасности людей и защиты инфраструктуры в области временно ограничена работа мобильного интернета. Он объяснил, что это решение оперативного штаба, главный приоритет — безопасность жителей.