15 марта, 18:30

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об угрозе с воздуха. На территории региона объявлена опасность атаки беспилотников.

«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — сообщил он.

В городе Нововоронеж ситуация особенно серьёзная — там объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Задействованы системы оповещения населения. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

Ростовскую область ночью атаковали около 40 украинских БПЛА
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин обратился к жителям в связи с сохраняющейся опасностью БПЛА: для безопасности людей и защиты инфраструктуры в области временно ограничена работа мобильного интернета. Он объяснил, что это решение оперативного штаба, главный приоритет — безопасность жителей.

Анастасия Никонорова
