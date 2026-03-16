Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 21:04

ПВО уничтожила 28 дронов над Россией за три часа

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 28 украинских беспилотников самолётного типа. Атака отражалась с 20:00 до 23:00 15 марта. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего дронов — 12 — сбито над Брянской областью. Ещё семь БПЛА ликвидированы над Московским регионом, причём три из них летели непосредственно на столицу. Три беспилотника уничтожены над Воронежской областью. По два дрона пришлось на Белгородскую и Смоленскую области, по одному — на Курскую и Тульскую.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала суток на подлёте к Москве были уничтожены уже 54 беспилотника. Система противовоздушной обороны продолжает круглосуточное дежурство и отслеживает возможные новые угрозы.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar