Аэропорты в Москве и Кирове сняли ограничения на полёты

В московских аэропортах сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушные гавани возвращаются к обычной работе после отражения ночной атаки БПЛА. Пассажирам советуют уточнять расписание и статус рейсов у авиакомпаний, чтобы заранее планировать поездку и избежать неожиданных изменений.

Снятие ограничений касается следующих аэропортов: Внуково;

Домодедово;

Жуковский (Раменское);

Шереметьево.

Вместе с тем работу возобновила кировская воздушная гавань (Победилово).