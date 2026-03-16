Аэропорты в Москве и Кирове сняли ограничения на полёты
В московских аэропортах сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Воздушные гавани возвращаются к обычной работе после отражения ночной атаки БПЛА. Пассажирам советуют уточнять расписание и статус рейсов у авиакомпаний, чтобы заранее планировать поездку и избежать неожиданных изменений.
Снятие ограничений касается следующих аэропортов:
- Внуково;
- Домодедово;
- Жуковский (Раменское);
- Шереметьево.
Вместе с тем работу возобновила кировская воздушная гавань (Победилово).
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево временно работали по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве. Ограничения вводились для безопасности пассажиров и персонала, поэтому расписание рейсов могло корректироваться. Связано это с уничтожением 48 беспилотников. Украина бросает в атаки на Москву рои дронов FP-1 с дальностью 1200 км и 50 кг взрывчатки.
