Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 06:10

Аэропорты в Москве и Кирове сняли ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В московских аэропортах сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушные гавани возвращаются к обычной работе после отражения ночной атаки БПЛА. Пассажирам советуют уточнять расписание и статус рейсов у авиакомпаний, чтобы заранее планировать поездку и избежать неожиданных изменений.

Снятие ограничений касается следующих аэропортов:

  • Внуково;
  • Домодедово;
  • Жуковский (Раменское);
  • Шереметьево.

Вместе с тем работу возобновила кировская воздушная гавань (Победилово).

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево временно работали по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве. Ограничения вводились для безопасности пассажиров и персонала, поэтому расписание рейсов могло корректироваться. Связано это с уничтожением 48 беспилотников. Украина бросает в атаки на Москву рои дронов FP-1 с дальностью 1200 км и 50 кг взрывчатки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Москва
  • Кировская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar