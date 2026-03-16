«Зеленский беснуется»: Почему Украина усилила атаки БПЛА по России и при чём тут Крым
В ГД связали беспрецедентную атаку украинских БПЛА с годовщиной воссоединения России и Крыма
Беспрецедентные по масштабам атаки беспилотников ВСУ по территории РФ связаны с приближением 18 марта — 12-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
По его словам, киевский режим активизировал удары по российским городам именно в преддверии этой даты, пытаясь переломить ситуацию не качеством боевых действий, а количеством дронов, направленных на гражданские объекты.
Волеизъявление людей, которое стало восстановлением исторической справедливости, киевский режим принять не в состоянии.
Наш собеседник также подчеркнул, что ВСУ пытаются посеять панику и страх среди населения, однако российское общество демонстрирует высокую сплочённость и устойчивость к любым попыткам дестабилизации.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние двое суток только над столицей и на подступах к ней сбили около 250 беспилотников. Дроны уничтожались как при приближении к городу, так и на дальних рубежах обороны.
