16 марта, 12:13

«Зеленский беснуется»: Почему Украина усилила атаки БПЛА по России и при чём тут Крым

В ГД связали беспрецедентную атаку украинских БПЛА с годовщиной воссоединения России и Крыма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Беспрецедентные по масштабам атаки беспилотников ВСУ по территории РФ связаны с приближением 18 марта — 12-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, киевский режим активизировал удары по российским городам именно в преддверии этой даты, пытаясь переломить ситуацию не качеством боевых действий, а количеством дронов, направленных на гражданские объекты.

Волеизъявление людей, которое стало восстановлением исторической справедливости, киевский режим принять не в состоянии.

Дмитрий Белик

Депутат Государственной думы

Волеизъявление людей, которое стало восстановлением исторической справедливости, киевский режим принять не в состоянии.
Волеизъявление людей, которое стало восстановлением исторической справедливости, киевский режим принять не в состоянии.

Наш собеседник также подчеркнул, что ВСУ пытаются посеять панику и страх среди населения, однако российское общество демонстрирует высокую сплочённость и устойчивость к любым попыткам дестабилизации.

«Получит по полной»: В Госдуме потребовали беспрецедентного ответа на налёт БПЛА на Москву

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние двое суток только над столицей и на подступах к ней сбили около 250 беспилотников. Дроны уничтожались как при приближении к городу, так и на дальних рубежах обороны.

