Боец СВО Лис «восстал из мёртвых» в морге

Участник СВО с позывным Лис рассказал, как после тяжёлого ранения очнулся в морге. Бойца посчитали мёртвым. Он не мог пошевелиться и подать сигнал, пока реаниматолог не снял повязку с глаз. Мужчина начал двигать зрачками, и врач понял, что боец в сознании. К тому моменту семья уже оплакивала его, но, к счастью, он выжил.

«Открываю глаза и понимаю: лежу на холодном металлическом столе. Рядом женщина со шлангом поливает меня водой. Наверное, обмывала: я был весь в грязи и крови. Как только заметила, что я пришёл в себя, закричала, стала звать врача. А я снова отключился», — отметил собеседник kp.ru.

