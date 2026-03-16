«Получит по полной»: В Госдуме потребовали беспрецедентного ответа на налёт БПЛА на Москву

После двух дней атак на Москву, за которые ВСУ запустили около 250 беспилотников, Армии России необходимо нанести по Украине массированный удар, уверен член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, ответ должен быть таким, чтобы Владимиру Зеленскому было тяжело подняться.

Парламентарий отметил, что у России есть все возможности для этого. Он подчеркнул, что необходимы не точечные атаки дронов, а серьёзный массированный удар.

«Зеленский пытается так напомнить о себе, что он есть. Видите, основной налёт по столице нашей родины, который ему не удался и за который он получит по полной. Получит беспрецедентно», — заявил депутат ГД РФ в интервью «Газете.ru».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние двое суток силы противовоздушной обороны России уничтожили около 250 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, дроны перехватывались как непосредственно на подлёте к городу, так и на «втором рубеже» обороны.