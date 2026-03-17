Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 10:39

Премьер Бельгии объяснился за слова о восстановлении отношений с Россией

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что возвращение к диалогу между Европой и Россией возможно только после завершения конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что на фоне боевых действий говорить о нормализации отношений преждевременно.

«Я говорю о возможном сценарии после войны, после мирного соглашения», цитирует премьера Financial Times.

При этом Де Вевер отметил, что текущая ситуация для Европы остаётся сложной: страны несут последствия конфликта, но при этом не участвуют напрямую в переговорном процессе.

Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией по Украине
Напомним, что ранее вице-премьер и глава МИД Бельгии Максим Прево вступил в спор с де Вевером, который выступил за восстановление связей с Москвой ради дешёвых энергоресурсов. По мнению Прево, никакие контакты с РФ невозможны, пока страна не пустит Европу к переговорному процессу по Украине.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • бельгия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar