16 марта, 08:30

Вице-премьер Бельгии вступил в спор с де Вевером после призыва к диалогу с Россией

Максим Прево. Обложка © ТАСС / ЕРА

Вице-премьер и глава МИД Бельгии Максим Прево вступил в спор с премьер-министром королевства Бартом де Вевером, который выступил за восстановление связей с Москвой ради дешёвых энергоресурсов. По мнению Прево, никакие контакты с РФ невозможны, пока страна не пустит Европу к переговорному процессу по Украине.

«Сегодня Россия отказывается от присутствия Европы за столом переговоров. Пока это так, разговоры о нормализации отношений посылают сигнал слабости и подрывают европейское единство, которое нам сейчас нужно как никогда»,заявил он, политика цитирует издание Euractiv.

По мнению Прево, нужно продолжать давить на Россию и добиваться полного принятия ею всех условий Запада. Такое раздражение вице-премьера вызвала статья де Вевера в газете Echo, в которой доказывается необходимость восстановления общения с Москвой, так как Европа не в состоянии согнуть Россию без помощи США. А Вашингтон, по словам де Вевера, уже «не полностью на стороне Украины». Чиновник предложил в статье «дать мандат Брюсселю» на переговоры с Москвой.

Дмитриев тонко потроллил Мерца вопросом, где ФРГ брать нефть и газ: Есть идеи?

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на мировых рынках нефти и газа дал чёткий сигнал. Он заверил, что Москва готова кардинально изменить маршруты экспорта энергоносителей. Глава государства предложил не ждать отказа ЕС и увести нефть и газ РФ на другие рынки.

Татьяна Миссуми
