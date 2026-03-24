Штайнмайер выступил против диалога с Россией на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Обложка © ТАСС / AP / Matias Delacroix
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Европа не должна строить свою безопасность вместе с Россией. С таким заявлением он выступил на фоне обсуждений в Европе о возможном возобновлении контактов с Москвой из-за ближневосточного кризиса.
По словам немецкого лидера, даже после завершения конфликта вопрос будет стоять не о мире с Россией, а о предсказуемости противостояния. Он подчеркнул, что безопасность Европы, по его мнению, должна выстраиваться «против России, а не с Россией».
Заявление прозвучало во время выступления по случаю 75-летия МИД Германии. Там же Штайнмайер резко раскритиковал войну США и Израиля против Ирана, назвав её политической ошибкой и нарушением международного права.Таким образом, в Берлине одновременно дистанцировались от американской линии по Ирану и дали понять, что не готовы пересматривать подход к России.
На фоне войны вокруг Ирана в Европе действительно усилились споры о том, стоит ли восстанавливать контакты с Россией, прежде всего из-за безопасности и энергорынков. Однако Штайнмайер дал понять, что, по его оценке, возврата к прежней модели отношений с Москвой уже не будет, так же как, по его словам, не будет возврата и к прежним трансатлантическим отношениям до 20 января 2025 года.
