Сделка с Россией могла спасти Европу от энергетического кризиса, который возник после начала войны США с Ираном. Об этом рассказала евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

«Наш премьер-министр был единственным, кто проявил здравый смысл, сказав: давайте снова будем получать энергию из России, давайте заключим сделку», — приводит слова политика РИА «Новости».

Кеннес считает, что европейцам никогда не стоило обращаться к США за поставками газа и платить в пять раз больше. По её мнению, теперь граждане Европы вынуждены расплачиваться за решения своих лидеров.