Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 04:10

В Европе заявили, что сделка с Россией спасла бы ЕС от энергокризиса

Сделка с Россией могла спасти Европу от энергетического кризиса, который возник после начала войны США с Ираном. Об этом рассказала евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

«Наш премьер-министр был единственным, кто проявил здравый смысл, сказав: давайте снова будем получать энергию из России, давайте заключим сделку», приводит слова политика РИА «Новости».

Кеннес считает, что европейцам никогда не стоило обращаться к США за поставками газа и платить в пять раз больше. По её мнению, теперь граждане Европы вынуждены расплачиваться за решения своих лидеров.

Глава АдГ Вайдель: Мира в Европе невозможно достичь без участия России
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Евросоюз оказался в сложной ситуации и раздирается внутренними противоречиями. При этом Брюссель отказывается вести диалог с Москвой. В Кремле предупредили — Россия может полностью переориентировать поставки энергоресурсов на другие рынки. Это прозвучало на фоне решения европейских властей продолжат отказываться от российских нефти и газа даже при критическом энергодефиците.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЕС
  • Россия
  • бельгия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar