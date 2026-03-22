Песков: Европу раздирают противоречия, но там всё ещё не желают говорить с РФ

Евросоюз находится в сложном положении и раздирается внутренними противоречиями, но при этом не желает вести диалог с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Европа раздирается противоречиями, Европа в сложном положении, Европа по-прежнему не хочет с нами разговаривать, Европа по-прежнему хочет продолжение войны на Украине и не знает, как это оплачивать», — констатировал спикер Кремля.