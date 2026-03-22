Песков: Европу раздирают противоречия, но там всё ещё не желают говорить с РФ
Евросоюз находится в сложном положении и раздирается внутренними противоречиями, но при этом не желает вести диалог с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Европа раздирается противоречиями, Европа в сложном положении, Европа по-прежнему не хочет с нами разговаривать, Европа по-прежнему хочет продолжение войны на Украине и не знает, как это оплачивать», — констатировал спикер Кремля.
Западные СМИ признают, что заявления Дмитрия Пескова о принципиальном отказе ЕС от российских энергоресурсов нашли отлик у европейцев. В Кремле уже предупреждали, что Россия может полностью переориентировать поставки на другие рынки, раз европейское руководство намерено отказаться от российских нефти и газа даже при критическом энергодефиците.
