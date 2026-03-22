22 марта, 12:00

Песков: Европу раздирают противоречия, но там всё ещё не желают говорить с РФ

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Евросоюз находится в сложном положении и раздирается внутренними противоречиями, но при этом не желает вести диалог с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Европа раздирается противоречиями, Европа в сложном положении, Европа по-прежнему не хочет с нами разговаривать, Европа по-прежнему хочет продолжение войны на Украине и не знает, как это оплачивать», — констатировал спикер Кремля.

«Тема номер один — счета»: Песков объяснил, почему Европе уже не до Украины
«Тема номер один — счета»: Песков объяснил, почему Европе уже не до Украины

Западные СМИ признают, что заявления Дмитрия Пескова о принципиальном отказе ЕС от российских энергоресурсов нашли отлик у европейцев. В Кремле уже предупреждали, что Россия может полностью переориентировать поставки на другие рынки, раз европейское руководство намерено отказаться от российских нефти и газа даже при критическом энергодефиците.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
