«Тема номер один — счета»: Песков объяснил, почему Европе уже не до Украины
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе проблема оплаты счетов за энергоресурсы вытеснила тему Украины. Об этом он заявил в комментарии корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«У них сейчас тема номер один уже не Украина, а как оплачивать счета за газ, за бензин и за свет», — подчеркнул Песков.
Ранее Песков сообщил, что Россия может полностью переориентировать экспорт энергоресурсов на новые рынки. Ключевое требование — эти маршруты должны приносить больше прибыли. Так прозвучало в ответ на слова главы ЕК, заявившей, что Европа не вернётся к российскому газу, даже если столкнётся с его дефицитом.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.