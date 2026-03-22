«Тема номер один — счета»: Песков объяснил, почему Европе уже не до Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе проблема оплаты счетов за энергоресурсы вытеснила тему Украины. Об этом он заявил в комментарии корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«У них сейчас тема номер один уже не Украина, а как оплачивать счета за газ, за бензин и за свет», — подчеркнул Песков.