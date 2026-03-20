Миллионы украинцев могут снова начать мёрзнуть из-за требования «Нафтогаза» к бизнесу

Украинским теплоснабжающим предприятиям пригрозили отключением газа из-за долгов с конца марта 2026 года. Об этом сообщила Ассоциация операторов критической инфраструктуры.

По данным организации, 19 марта компании по всей стране получили массовые уведомления от «Нафтогаз Трейдинг» с требованием прекратить потребление газа с 28 марта.

В противном случае поставщик грозит принудительным отключением и блокировкой счетов. В ассоциации предупреждают, что такие меры могут фактически остановить работу теплокоммуникаций как в отопительный сезон или в другое время. Это создаёт риск для миллионов жителей, которые могут остаться без отопления и горячей воды, а также ослабит энергосистему, учитывая использование когенерационных мощностей.

Ассоциация обратилась к Владимиру Зеленскому, министру энергетики Денису Шмыгалю и премьеру Юлии Свириденко с призывом срочно вмешаться в ситуацию.

Ранее Life.ru рассказывал, что почти половина импортного газа в 2025 году Украине досталась от Венгрии. Таким образом, Киев купил у Будапешта 2,5 миллиарда кубометров, что в пять раз больше значений 2022 года. Известно, что поставки покрывают 20-30% ежемесячных потребностей страны.