Миллионы украинцев могут снова начать мёрзнуть из-за требования «Нафтогаза» к бизнесу

От украинского бизнеса потребовали перестать потреблять газ из-за высоких долгов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Украинским теплоснабжающим предприятиям пригрозили отключением газа из-за долгов с конца марта 2026 года. Об этом сообщила Ассоциация операторов критической инфраструктуры.

По данным организации, 19 марта компании по всей стране получили массовые уведомления от «Нафтогаз Трейдинг» с требованием прекратить потребление газа с 28 марта.

«19 марта 2026 года теплоснабжающие предприятия по всей Украине получили массовые письма-предупреждения с требованием прекратить потребление газа с 28 марта 2026 года из-за неуплаты долгов за природный газ», — говорится в сообщении.

В противном случае поставщик грозит принудительным отключением и блокировкой счетов. В ассоциации предупреждают, что такие меры могут фактически остановить работу теплокоммуникаций как в отопительный сезон или в другое время. Это создаёт риск для миллионов жителей, которые могут остаться без отопления и горячей воды, а также ослабит энергосистему, учитывая использование когенерационных мощностей.

Ассоциация обратилась к Владимиру Зеленскому, министру энергетики Денису Шмыгалю и премьеру Юлии Свириденко с призывом срочно вмешаться в ситуацию.

Орбан заявил, что без нефти не поддержит решения ЕС по Украине

Ранее Life.ru рассказывал, что почти половина импортного газа в 2025 году Украине досталась от Венгрии. Таким образом, Киев купил у Будапешта 2,5 миллиарда кубометров, что в пять раз больше значений 2022 года. Известно, что поставки покрывают 20-30% ежемесячных потребностей страны.

