Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 марта, 15:41

Глава АдГ Вайдель: Мира в Европе невозможно достичь без участия России

Обложка © ТАСС / IMAGO/Andreas Gora

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что мир на Европейском континенте невозможен без участия России. Об этом она сказала в интервью сербской газете «Политика».

Вайдель назвала Россию европейской страной и добавила, что санкции и эскалация и без того напряжённой ситуации всем только навредили.

«Нет, я так не думаю. Без участия России в Европе не будет мира. Это горькая реальность, которую Запад скрывал четыре года. <...> Диалог, энергетическое партнёрство и хорошие отношения с великими державами имеют решающее значение для выживания», — сказала Вайдель, отвечая на вопрос о возможности обеспечить долгосрочную стабильность Европы без участия РФ.

Фицо заявил, что никто в мире не будет вести переговоры по Украине с Каллас
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ЕС придётся смириться с переходом украинских территорий под контроль России на практике. Он заявил, что Европе нужно стать гибче как во внешней, так и во внутренней политике, чтобы успевать реагировать на стремительные изменения в мире.

Александра Мышляева
