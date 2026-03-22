Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что мир на Европейском континенте невозможен без участия России. Об этом она сказала в интервью сербской газете «Политика».

Вайдель назвала Россию европейской страной и добавила, что санкции и эскалация и без того напряжённой ситуации всем только навредили.

«Нет, я так не думаю. Без участия России в Европе не будет мира. Это горькая реальность, которую Запад скрывал четыре года. <...> Диалог, энергетическое партнёрство и хорошие отношения с великими державами имеют решающее значение для выживания», — сказала Вайдель, отвечая на вопрос о возможности обеспечить долгосрочную стабильность Европы без участия РФ.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ЕС придётся смириться с переходом украинских территорий под контроль России на практике. Он заявил, что Европе нужно стать гибче как во внешней, так и во внутренней политике, чтобы успевать реагировать на стремительные изменения в мире.