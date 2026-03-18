18 марта, 05:47

Стубб: ЕС придётся де-факто признать территориальные уступки со стороны Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Евросоюзу придётся смириться с переходом украинских территорий под контроль России на практике, даже если юридически Брюссель этого не признаёт. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб, выступая в британском аналитическом центре Чатем-Хаус*.

«Европа никогда не признает, что возможные территориальные уступки Украины юридически или в принципе (де-юре) являются частью России. На практике (де-факто) всё может быть иначе», — сказал он.

По мнению президента Финляндии, Евросоюзу необходимо стать гибче как во внешней, так и во внутренней политике, чтобы успевать реагировать на стремительные изменения в мировом порядке.

Ранее Александр Стубб уже затрагивал тему отношений с Россией. Финский президент заявлял, что Европа приближается к моменту, когда возникнет необходимость начать политический диалог с Москвой. При этом он подчеркнул: любые контакты должны вестись согласованно, чтобы избежать раскола внутри Евросоюза.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Признана нежелательной организацией в РФ

Наталья Афонина
