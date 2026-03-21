Фицо заявил, что никто в мире не будет вести переговоры по Украине с Каллас

Евросоюз не сможет быть участником переговорного процесса по Украине, так как глава евродипломатии Кая Каллас полностью себя дискредитировала и не блещет компетентностью. Таким мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Сейчас начинают в Евросоюзе говорить о том, что мы должны быть более активными в мирных инициативах в отношении войны на Украине, что мы должны вести переговоры. Простите, а кто будет вести переговоры с Каей Каллас или с Урсулой фон дер Ляйен?» — пояснил он в эфире программы «Субботние диалоги».

По словам Фицо, кто-то из европейских политиков должен взять на себя ответственную роль переговорщика от лица ЕС. Он отметил, что уже обсуждал этот тонкий нюанс с руководством Германии и Франции. Фицо уверен, что в идеале следует сменить некоторых политиков в европейской верхушке, и начать кадровые перестановки нужно именно с Каллас.