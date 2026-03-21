Фицо заявил, что никто в мире не будет вести переговоры по Украине с Каллас
© ТАСС / ЕРА
Евросоюз не сможет быть участником переговорного процесса по Украине, так как глава евродипломатии Кая Каллас полностью себя дискредитировала и не блещет компетентностью. Таким мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Сейчас начинают в Евросоюзе говорить о том, что мы должны быть более активными в мирных инициативах в отношении войны на Украине, что мы должны вести переговоры. Простите, а кто будет вести переговоры с Каей Каллас или с Урсулой фон дер Ляйен?» — пояснил он в эфире программы «Субботние диалоги».
По словам Фицо, кто-то из европейских политиков должен взять на себя ответственную роль переговорщика от лица ЕС. Он отметил, что уже обсуждал этот тонкий нюанс с руководством Германии и Франции. Фицо уверен, что в идеале следует сменить некоторых политиков в европейской верхушке, и начать кадровые перестановки нужно именно с Каллас.
Ранее Каллас призвала ЕС не дать Киеву капитулировать перед Россией. По её мнению, конфликт должен продолжаться до полной победы Украины. Также Каллас назвала «опасным прецедентом» ослабление санкций США против российской нефти. Она заверила, что следует продолжать давление на Москву, несмотря на кризис в ЕС. Белорусский лидер Александр Лукашенко иронично высказался, что пока в Евросоюзе всеми делами заведуют «европейские девочки», проблемы будут нарастать. Политик подчеркнул, что Брюсселю пора подумать о кадровых изменениях.
