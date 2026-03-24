24 марта, 11:39

Песков: У Кремля нет данных об ударе Израиля по судам с якобы российским оружием

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Кремль не располагает информацией об ударах Израиля по судам с якобы российским оружием в Каспийском море. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на этот счёт», — указал представитель Кремля.

Пресс-служба израильской армии 19 марта заявила об атаке на корабли и инфраструктуру Ирана в Каспийском море.

Кремль выразил беспокойство из-за возможного расширения войны в Иране на Каспий
Ранее политолог допустил завершение войны США с Ираном 9 апреля на условиях Тегерана. По его словам, Иран полностью выдержал натиск Израиля и США. Блокировка Ормузского пролива ударила по экономике Запада, резко подняв цены на нефть, и теперь американский лидер Дональд Трамп вынужден говорить о дипломатии.

Александр Юнашев
