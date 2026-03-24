Песков: У Кремля нет данных об ударе Израиля по судам с якобы российским оружием

Кремль не располагает информацией об ударах Израиля по судам с якобы российским оружием в Каспийском море. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на этот счёт», — указал представитель Кремля.

Пресс-служба израильской армии 19 марта заявила об атаке на корабли и инфраструктуру Ирана в Каспийском море.

