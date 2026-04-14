В Киеве напряглись после слов Мадьяра о нефти и газе из России

Заявление лидера победившей на венгерских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра о поставках российских энергоносителей вызвало напряжение в Киеве. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». По версии издания, позиция политика стать новым поводом для споров между Будапештом и украинскими властями. Речь идет прежде всего о нефти и газе из России.

В публикации отмечается, что Евросоюз декларирует курс на отказ от российских энергоносителей, а Киев этот подход поддерживает. На этом фоне желание Венгрии сохранить закупки, как утверждается, может осложнить диалог между двумя странами.

Отдельно авторы материала упоминают трубопровод «Дружба». По оценке «Страны.ua», в Киеве вряд ли легко согласятся на возобновление его работы даже ради улучшения контактов с новым венгерским руководством.

Накануне сам Мадьяр заявил, что Венгрия будет добиваться диверсификации поставок, но не собирается полностью отказываться от закупок из России. Он пояснил, что для Будапешта важны цена и безопасность поставок.

После победы партии «Тиса» в Венгрии в Европе ждут более проевропейского курса Будапешта, однако вопрос отношений с Москвой и энергетики, судя по первым заявлениям, останется для новой власти чувствительным. Сам Мадьяр уже подтвердил, что не против диалога с Владимиром Путиным и не поддерживает поставки оружия Киеву. Эксперты полагают, что резкого разрыва между Москвой и Будапештом не произойдёт.